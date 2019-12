Na capital cearense, torcida do Flamengo comemora vitória sobre Al-Hilal

A torcida do Flamengo está em festa. Na tarde desta terça-feira (17), rubro-negros se reuniram em um bar da capital cearense para acompanhar o duelo entre o time carioca e Al-Hilal, da Arábia Saudita, e comemoraram bastante com a vitória de virada por 3 a 1 que deu a vaga na final do Mundial de Clubes.

Apreensivos durante todo o primeiro tempo com a superioridade do time asiático, a torcida se mostrou insatisfeita com a postura do time carioca que saiu derrotado por 1 a 0.

No entanto, a angústia da maior torcida do Brasil em solo cearense não durou muito pois logo aos 3 minutos do segundo tempo Arrascaeta deixou tudo igual no marcador.

Com Bruno Henrique "voando" em campo, os flamenguistas logo tiveram mais motivos para comemorar. Isso porque aos 32 e aos 34 minutos, Bruno Henrique e Al Bulayhi (contra) fizeram os gols da virada que, além da vitória, deram ao rubro-negro a vaga na grande decisão do Mundial de Clubes. Agora, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus aguarda o duelo desta quarta-feira (18) entre Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México, para saber quem será seu adversário na final. A bola vai rolar às 14h30 do horário de Brasília.