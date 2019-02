Na Arena Castelão, Fortaleza e Ferroviário empatam sem gols pelo primeiro Clássico das Cores do ano

Em primeiro Clássico das Cores de 2019, Fortaleza e Ferroviário empataram sem gols, na noite desta quinta-feira (21), na Arena Castelão, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Resultado fez as equipes chegarem aos 7 pontos, mas permanecem nas mesmas posições. Enquanto o Tubarão continua na vice-liderança, o Leão do Pici segue em 3º na tabela.

O jogo

Em primeiro tempo de muitas faltas e erros de passes, o Tricolor foi quem chegou mais perto de abrir o marcador. Aos 18 minutos, Júnior Santos recebeu a bola, girou em cima da marcação e chutou na direção do gol, mas Remerson defendeu e mandou para fora.

Goleiro do Leão, Felipe Alves não fez nenhuma grande defesa no primeiro período do jogo.

No retorno para o segundo tempo, as equipes continuaram comentendo os mesmos erros do primeiro período. Com poucas chances para marcar, as equipes terminaram empatadas por 0 a 0.

Com o resultado, o Ferroviário segue em 2º e o Fortaleza em 3º, ambos com 7 pontos somados.

Na próxima rodada, os dois jogam fora de casa. O Leão encara o Horizonte, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Domingão enquanto o Ferrão encara o Guarany de Sobral, no sábado (2), às 16h, no estádio Junco. As duas partidas serão válidas pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.