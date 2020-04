Muricy Ramalho elogia Rogério Ceni: "Com o foco que tem, vai ser um vencedor"

Multicampeão e experiente em conquistas nacionais, o ex-treinador e jogador de futebol Muricy Ramalho é uma das referências da carreira de profissional de futebol. Ele fez uma análise sobre a carreira de treinador de Rogério Ceni, seu ex-atleta em tempos de São Paulo e agora técnico do Fortaleza. A entrevista foi dada ao UOL.

Experiência ele vai conquistar, com certeza. É um treinador que tem ideia de jogo, montou um time bem treinado, bem disciplinado. Com o foco que tem, a vontade de ganhar e quebrar recordes, vai ser um vencedor", garante Muricy sobre o ex-goleiro, que assumiu o comando do Leão do Pici em 2018.

Agora comentarista da Rede Globo, o ex-técnico passou pelo São Paulo entre 2006 e 2009 e entre 2013 e 2015, sempre contando com Ceni em seu elenco.

"Rogério era aquele tipo de jogador que não espera. Tem jogador que espera muito para ver o que o técnico vai falar. O Rogério não: ele tomava decisões. Isso é raro, ainda mais para um goleiro. Era um cara que se preocupava com a classificação do time, um jogador diferente. É um cara perfeccionista", revelou o tricampeão brasileiro pelo Tricolor paulista.

Para Muricy, embora Ceni seja ídolo no São Paulo, sua ida para o comando técnico do clube apenas dois anos pendurar as chuteiras, em 2015, foi prematura.

"Fui até Fortaleza e ele me recebeu muito bem. Vi tudo o que ele estava fazendo, as anotações. Vai ser um grande treinador. Ele é muito determinado. Claro, tem de ter o tempo. Acho que foi muito prematuro ir para o profissional, no São Paulo. Deveria ter passado na base. Teve o Cruzeiro. Mas o interessante é a ideia", disse Muricy sobre o treinador da equipe cearense.

Pelo Fortaleza, Ceni já passou da marca de 100 jogos como treinador e conquistou 3 títulos (Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense de 2019 e Copa do Nordeste de 2019).