Mundial de Clubes da China deve ficar para 2022, diz jornal espanhol

O Mundial de Clubes da China, que deveria ocorrer entre junho e julho de 2021, deve ser adiado em um ano devido a pandemia do novo coronavírus, segundo o jornal esportivo espanhol As.

Geralmente realizado com a presença de sete equipes - formato adotado desde 2005 -, o Mundial da China seria o primeiro a contar com 24 participantes. A medida, que deve ser anunciada "em breve" pela Fifa (Federação Internacional de Futebol, na sigla em português), segundo o jornal, deve acontecer por causa do adiamento da Eurocopa masculina, que iria ocorrer neste ano. Porém, o evento foi adiado para 2021, no mesmo período em que ocorreria o Mundial.