Mudança: jogo de apresentação do Ceará no PV ocorre na sexta-feira (17)

Antes marcado para sábado (18), às 20h, o jogo treino de apresentação do Ceará em 2020 foi reagendado para sexta-feira (17). A atividade segue sendo realizado no estádio Presidente Vargas (PV), mas às 19h.

O adversário ainda não foi definido oficialmente. O Diário do Nordeste apurou que o rival mais cotado é o time do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE).

Com 10 reforços anunciados para a sequência da temporada, o objetivo da atividade é aproximar o elenco da torcida. A diretoria alvinegra ainda divulgará como os bilhetes do confronto serão comercializados.

Em campo, o jogo terá duração ampliada. Serão três tempos: o primeiro de 45 minutos, e os dois sequintes de 30. No calendário, o compromisso inicial do Vovô é diante do Frei Paulistano/SE, no domingo (26), às 18 horas, pela Copa do Nordeste.