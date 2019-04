MPT encontra alojamentos sujos e irregularidades em centros de treinamento

Em fiscalização nos alojamentos e centros de treinamento (CTs) das bases dos clubes de futebol Ceará e Ferroviário, o Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE), juntamente com a Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e o Corpo de Bombeiros, identificaram irregularidades nas instalações dos clubes. Em fevereiro, vistorias do Ministério Público do Ceará (MPCE) e dos Bombeiros já haviam apontado problemas quanto a normas de segurança nos três principais times do futebol local.

A força-tarefa do MPT do Ceará foi realizada nas últimas segunda (1º) e quarta-feiras (3). Os trabalhos começaram pelos dois times. Outros clubes serão visitados posteriormente. Segundo o Ministério Público do Trabalho, além de avaliar se os locais estão de acordo com as normas de saúde e segurança, a ação pretende prevenir os prejuízos do trabalho precoce, como a evasão escolar.

Entre as irregularidades, a auditoria identificou ausência de certificado de conformidade de proteção contra incêndios emitido pelo Corpo de Bombeiros, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 23 (NR23); e falta de projeto elétrico atualizado.

Em vistoria realizada no último mês de fevereiro, após tragédia ocorrida no CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, o Corpo de Bombeiros já havia constatado que nenhum dos três maiores times do futebol cearense atende as normas de segurança contra incêndio e pânico em seus centros de treinamento. A fiscalização ainda apontou irregularidades quanto às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

“Chuveiro coletivo nos vestiários, falta de limpeza adequada nos banheiros, gabinetes sanitários sem portas ou com fechos quebrados estão entre as constatações. Sobre os alojamentos, as equipes também observaram excesso de umidade, cheiro de mofo, forro em condições precárias”, informou o MPT.

MPT encontra irregularidades durante vistoria em CT do Ferroviário Foto: Ministério Público do Trabalho/ Divulgação

Sobre o Centro de Treinamento Esportivo do Nordeste, localizado em Itaitinga, o Ceará Sporting Club afirmou que “em termos de estrutura, a única coisa pendente é a finalização da casa de gás”.

“Estamos na dependência da conclusão da casa de gás. Acreditamos que até sexta-feira (12) isso estará concluído. A taxa de vistoria já está paga e vamos acionar os Bombeiros para que possam fazer vistoria o quanto antes possível”, confirmou o gerente administrativo-financeiro do clube, Lisarb Monteiro.

No caso do Ferroviário, o MPT afirmou que representantes do clube não apresentaram licença sanitária.

“Havia resto de comida exposta, no refeitório. Na cozinha, a fiscalização encontrou panelas e outros utensílios no chão, além de balde de lixo e botijão de gás próximo ao fogão. A geladeira e o freezer apresentavam ferrugem e muita sujeira”, relatou o órgão.

Em nota, o Ferroviário afirmou que “está trabalhando para atender todas as solicitações feitas pelo órgão”.

Com a coleta dos dados, incluindo entrevistas com funcionários e atletas, a procuradora do MPT no Ceará, Geórgia Aragão, afirma que medidas para adequação das normas vão ser adotadas