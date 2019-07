MPCE recomenda reposição de mais de oito mil cadeiras danificadas na Arena Castelão

O Ministério Público do Ceará (MPCE) expediu uma recomendação à Secretaria Estadual do Esporte e Juventude (Sejuv) nesta quinta-feira (5), em que determina a reposição com urgência das cadeiras danificadas da Arena Castelão, em Fortaleza.

Por ocasião de brigas entre torcedores, foi registrada a quebra de 8.478 cadeiras no estádio de 2015 a 2018, segundo o coordenador do Nudtor e promotor de Justiça Edvando França.

O MP realizou audiências públicas com a presença dos clubes Fortaleza e Ceará, Secretaria de Esporte e Juventude, Estado do Ceará, representado pela Procuradoria Geral do Estado, e representante da LuArena, empresa responsável pela administração do Castelão. Entretanto, apesar das tentativas, não houve solução por parte dos agentes.

Na recomendação, o MP ressalta que o estádio está com cadeiras danificadas há quatro anos trazendo sérios riscos ao torcedor, além de facilitar possíveis fraudes em virtude da ocupação indevida do espaço deixado pelas cadeiras.

O membro do MPCE Edvando França também acrescenta que não houve termo de reversibilidade da devolução da praça desportiva pela LuArena. A não realização da reversão de forma contratual entre o Estado e a empresa causou falta de transparência na prestação de contas da Arena Castelão, não se limitando apenas às cadeiras, mas a outros itens de manutenção.

Por conta do andamento do Campeonato Brasileiro Série A, o MP recomenda ao Estado, no prazo improrrogável de 90 dias, a reposição de todas as cadeiras ausentes da Arena Castelão.