MPCE propõe criação de protocolo unificado entre clubes, FCF e poder público para volta dos esportes

O MPCE, durante reunião virtual com representantes dos clubes cearenses de futebol nessa terça-feira (12), propôs a criação de um protocolo unificado para reabertura das atividades desportivas no Estado, inclusive o futebol, para quando o isolamento social for flexibilizado. Um Grupo de Trabalho será criado com representantes do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do MPCE, pelas Secretarias de Esporte e Saúde do Governo do Estado, Federação Cearense de Futebol, clubes de futebol, Promotorias da Saúde, dentre outras instituições que serão convidadas.