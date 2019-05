Movimentação inteligente, passe e elemento surpresa: os segredos do Ceará no 1º gol contra o Grêmio

A história da vitória do Ceará contra o Grêmio, neste domingo, no Castelão, foi contada com detalhes em várias matérias no Sistema Verdes Mares. Mas um lance específico, no caso o primeiro gol do Vovô na partida, mostrou um grande poder criativo e perspicácia dos atletas que Enderson Moreira colocou em campo.

Veja quadro a quadro o lance do gol

Combinação efetiva

No primeiro momento da jogada que originou o gol, uma boa combinação na lateral direita, com Leandro Carvalho e Samuel Xavier, começou com ganho pessoal do atacante Bergson sobre o lateral adversário, possibilitando a tabela.

Cruzamento não, assistência!

Samuel Xavier recebeu com liberdade para ir à linha de fundo e não cruzou a esmo. Observou a movimentação de Thiago Galhardo para executar um passe preciso.

Paradinha fundamental

Voltando novamente ao ínicio, Thiago Galhardo, que era bem marcado, executou um movimento que foi fundamental para o nascimento do gol: parou e deixou o adversário seguir sozinho, abrindo o espaço para receber passe de Samuel.

Visão

Recebendo do lateral, a segunda jogada fundamental: um passe de calcanhar consciente para Ricardinho. Uma visão de jogo que mostra o grande poderio técnico de Galhardo.

Movimentação inteligente

Na sequência, Ricardinho, que em nenhum dos 4 quatro quadros que apresentamos aqui apareceu na imagem, surgiu como uma flecha, observando inteligentemente o espaço que se abria. Finalização precisa e golaço do Ceará. O gol mais bonito do ano do Alvinegro.