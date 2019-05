Morumbi é pichado após eliminação do São Paulo; Leco e Nenê são os alvos

O Morumbi apareceu pichado nesta quinta-feira (30), dia seguinte à eliminação do São Paulo para o Bahia, em Salvador, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os principais alvos foram o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o meia Nenê.

"Fora Leco", "Leco c... pede demissão", "Nenê pede pra sair", "acabou a paciência", "acabou a paz", "joga por amor ou por terror" e "muito respeito com a camisa tricolor" foram as frases pichadas nas chapas metálicas no entorno do estádio na zona sul de São Paulo.

Equipe paulista perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (29) Foto: Felipe Oliveira / Bahia

O Morumbi já está à disposição da Conmebol para a realização da Copa América. Por conta disso, o São Paulo mandará no estádio do Pacaembu a partida contra o Cruzeiro, neste domingo (2), às 16h, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil na última quarta-feira (29) ao perder novamente por 1 a 0 para o Bahia. Com a queda, a equipe tricolor tem apenas a disputa do Brasileirão até o final desta temporada.