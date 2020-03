Morre o narrador e jornalista Cadu Cortez, aos 40 anos

Morreu nesta terça-feira (3), aos 40 anos, o jornalista e narrador Carlos Eduardo Sica Cortez, conhecido como Cadu Cortez. Com passagens por TV Cultura, SBT e Fox Sports, Cadu Cortez estava atualmente no DAZN, plataforma de streaming esportiva. Ele foi vítima de um infarto fulminante.

A informação foi confirmada ao UOL Esporte por amigos próximos de Cadu e pelo DAZN. Segundo apurou a reportagem, o narrador voltava de Buenos Aires (ARG) onde fez transmissões para a plataforma de streaming, e passou mal no avião na noite de segunda (2).

Cadu chegou a ser atendido prontamente assim que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e foi levado ao hospital. No entanto, ao chegar na unidade de saúde, sofreu novas paradas cardíacas e não resistiu. O enterro do jornalista será no Cemitério Congonhas. Cadu Cortez deixa um filho.

O narrador nasceu em 25 de fevereiro de 1980 e era formado em Comunicação Social com habilitação Jornalismo pela FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado).

Começou a trajetória no jornalismo em rádio. Estreou na Rádio Nativa e depois migrou para a Rádio Bandeirantes, onde atuou como escuta, e depois para Rádio Eldorado. Também teve passagem marcante pela Rádio Sul-América Transito e pela 105 FM, nesta última sendo setorista do São Paulo.

Por nove anos foi locutor da Red Bull em eventos pelo Brasil, de janeiro de 2002 a 2011. Em 2009, também foi repórter especial do Programa do Ratinho, do SBT. Na TV Cultura, foi apresentador de Guia do Trânsito, Guia do Dia e Hora do Esporte. Em paralelo seguiu como narrador e trabalhou na Sky e no Fox Sports. Desde o fim do ano passado, estava no DAZN, onde narrava majoritariamente jogos do Campeonato Italiano.