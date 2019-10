Morre Manoel Paiva, primeiro intérprete do hino do Fortaleza

O primeiro intérprete do hino do Fortaleza, Manoel Paiva, morreu na tarde do domingo (28), em Fortaleza. O clube do coração do músico lançou uma nota de pesar.

Tendo como arranjador o maestro Manuel Ferreira, Jackson de Carvalho compôs o hino do Leão do Pici em 1967, Manoel foi o primeiro intérprete.

Confira a nota na íntegra

É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube comunica o falecimento do Sr. Manoel Paiva, no último domingo (27).

Manoel Paiva foi o primeiro intérprete do hino do Fortaleza, hino composto por Jackson de Carvalho e que teve como arranjador, Manoel Ferreira.

Fortaleza se solidariza com a família e amigos de Manoel Paiva, ao tempo que presta as condolências.