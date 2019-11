Morre João Vilnei, fundador do Projeto Ceará 2000

A torcida alvinegra está de luto. Morreu na última sexta-feira, 1, o empresário João Vilnei de Oliveira, um dos conselheiros do clube e fundador do Projeto Ceará 2000. Vilnei estava internado em hospital particular e faleceu no início da noite de sexta-feira. O velório foi no Jardim Metropolitano e o sepultamento será às 17 horas deste sábado.

O Ceará lançou uma nota oficial sobre o falecimento do nobre alvinegro, tão importante para a história do clube.

"O Ceará Sporting Club lamenta e demonstra profunda consternação pelo falecimento do empresário João Vilnei de Oliveira, nesta sexta-feira, 01/11. João foi um dos idealizadores e fundador do Projeto Ceará 2000, iniciativa que há muito tempo contribui para a construção do clube que é hoje o Alvinegro de Porangabuçu.Vilnei foi empresário. Atuou na prestação de serviços e comércio de gases hospitalares. Para o Mais Querido, ele também representou muito. Além de fundador do Projeto Ceará 2000, esteve à frente de programas de rádio, difundindo o nome do clube, foi conselheiro por muitos anos, diretor de patrimônio e torcedor fiel do Ceará".

Projeto Ceará 2000

O Projeto Ceará 2000 foi fundado em 07 de agosto de 1993. No início, aproximadamente 14 torcedores alvinegros se reuniam na sede do Clube para planejar ações que gerassem renda que seria revertida nas melhorias estruturais em Porangabuçu. O Projeto já participou efetivamente em reformas de vestiários, alambrados e até do campo do Estádio Carlos de Alencar Pinto.

A receita era obtida através de venda de cartelas de bingo antes dos jogos, eventos gastronômicos e com a criação do Bar do Vovô. No equipamento, feijoadas e shows musicais atraíam muitos torcedores. Todo o lucro das festas era utilizado nas ações do PC 2000. Constantemente, algumas emissoras locais de rádio faziam questão de transmitir programações esportivas direto do Bar do Vovô.

Na partida amistosa contra o Quixadá, na década de 2000, a iluminação artificial do Estádio Vovozão foi inaugurada. Pelo Campeonato Cearense, o jogo entre Ceará 3 x 0 Quixadá, em 03/04/2000, marcou o primeiro confronto em Carlos de Alencar Pinto chancelado pela Federação Cearense de Futebol.

A iniciativa que lá atrás ele deu início atua, hoje, em diversas áreas em prol do clube. Dentre as ações encabeçadas pelo Ceará 2000 estão o “Vovô de Ouro”, a maior comenda alvinegra entregue àqueles que se destacam ou se destacaram na valorização da imagem do clube, e o “ Vovô Vai à Escola”, outro forte evento que consiste em visitar escolas públicas e privadas na presença do mascote do Vozão, vovozetes, e voluntários, levando a paixão pelo Alvinegro às crianças e adolescentes.