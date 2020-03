Morre Jair Marinho, campeão mundial com Brasil em 1962 e ídolo do Fluminense

O Fluminense e a Confederação Brasileira de Futebol comunicaram neste sábado (7) a morte de Jair Marinho, campeão mundial com a seleção brasileira em 1962 e ídolo do clube.

Segundo a CBF, o ex-jogador, que tinha 83 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Jair Marinho estava internado desde fevereiro, quando sofreu um AVC.

O Fluminense lamentou a morte em nota oficial, relembrando que o lateral disputou 258 jogos com a camisa tricolor. Ele conquistou dois Torneios Rio-São Paulo (1957 e 1960) e um Campeonato Carioca (1959) na passagem de 1956 a 1964.

"O Fluminense lamenta a morte do ex-lateral Jair Marinho e se solidariza com família e amigos. Ídolo Tricolor, Jair foi campeão mundial de 1962 com a seleção brasileira. Com a camisa verde, branco e grená, disputou 258 jogos e conquistou diversos títulos", diz a nota do Fluminense.

Pela seleção brasileira, Jair Marinho disputou cinco jogos e conquistou Copa do Mundo de 1962 e as as taças Bernardo O'Higgins (1961) e Oswaldo Cruz (1961, 1962).

Ele ainda atuou por Portuguesa, Corinthians, Vasco e Campo Grande durante a carreira.

O velório será realizado a partir do fim da tarde deste sábado (7) no Cemitério Maruí, em Niterói. O enterro está marcado para as 10 horas de domingo (8).