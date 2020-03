Morre Didi, ex-atleta campeão Norte/Nordeste com o Ceará em 1969

Faleceu na manhã desta sexta-feira o ex-jogador Didi, vítima de uma embolia pulmonar. Didi foi um atleta de destaque no futebol cearense, onde defendeu o Ceará na sua passagem mais marcante, entre 1968 a 1970. Também foi atleta de clubes tradicionais do futebol alencarino, como Maguary e Calouros do Ar.

Didi, junto com Gildo e Zezinho Fumaça, formou o ataque Alvinegro que foi campeão da Copa Norte-Nordeste de 1969. Naquele torneio, marcou 4 gols e foi um dos destaques do time que faturou um dos títulos mais marcantes da história do Vovô.

O velório acontece na funerária Paz Eterna (Rua Júlio Siqueira, 854). Às 14h acontecerá uma missa na funerária. O sepultamento no cemitério Parque da Paz, acontecerá às 16h.