Mitou: Rogério Ceni vai à Arena Castelão na madrugada e participa de montagem de mosaico

O técnico Rogério Ceni escreveu mais um momento curioso na sua história como treinador do Fortaleza. Na noite (madrugada) anterior ao difícil confronto contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Castelão, o ex-goleiro compareceu ao estádio para participar da montagem do mosaico que deve ser erguido antes da bola rolar.

A torcida tricolor prepara uma grande festa, com um mosaico mostrando o Cristo Redentor de forma diferente. Os detalhes você vê nesta matéria exclusiva do Diário do Nordeste.

Rogério Ceni bateu papo com torcedores que participaram da montagem do mosaico Foto: Fortaleza EC

Quando os torcedores da "Equipe Mosaico" trabalhavam intensamente na preparação da surpresa, Rogério Ceni surgiu e surpreendeu a todos, acompanhado do presidente do clube, Marcelo Paz.

Fortaleza X Flamengo reserva momentos esportivamente importantes, colocando frente a frente equipes que necessitam do resultado para objetivos diferentes, mas também terá emoção, com homenagem às vítimas do desabamento do Edifício Andrea. Também terá grande festa com mosaico e a figura do Cristo Redentor sendo levantada na torcida.

