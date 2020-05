Ministério Público solicita suspensão do patrocínio da Prefeitura para Ceará e Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza recebeu uma recomendação do Ministério Público Estadual e o Federal, nesta quinta-feira (14), para suspender os patrocínios aos clubes Ceará e Fortaleza em 2020. Cada equipe receberia R$ 1,3 milhão ao longo do ano.

A orientação foi tomada devido à pandemia de Covid-19, em que as competições esportivas estão suspensas e os investimentos do poder público são voltados ao combate do novo coronavírus. A Prefeitura tem um prazo de 10 dias para responder ao plano solicitado.

"Não é recomendável, no momento atual, o dispêndio de recursos públicos com patrocínio a times. (…) Priorizar o futebol profissional em detrimento da saúde e demais direitos sociais essenciais à dignidade do ser humano, é espancar o princípio constitucional republicano e pode configurar, em tese, violação aos princípios que regem a administração pública", consta na recomendação.

As diretorias dos times já haviam informado que os pagamentos estavam paralisados no último mês. Caso o pedido seja ignorado, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.