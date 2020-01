Michel manda recado para torcida do Fortaleza nas redes sociais do clube

Michel já treinou com o elenco do Fortaleza e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. O Leão do Pici venceu a concorrência de Vasco, Bahia e Goiás, que também demonstraram interesse na contratação do volante. O clube compartilhou nas redes sociais um vídeo do volante, que está "ansioso para vestir essa camisa".

Michel - novo reforço Tricolor - falou da ansiedade e expectativa para vestir a camisa do Leão. Alguém aí tá curioso pra ver nosso volante em campo? 😃 #FortalezaEC #VamosFortaleza pic.twitter.com/qN5TheL92H — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) January 12, 2020

"Fala, torcida tricolor. Aqui é o Michel, estou passando aqui para dizer que estou muito feliz com esse novo desafio e ansioso para vestir essa camisa do Fortaleza. Esse ano de 2020 vai ser um ano maravilhoso, de conquistas e vitórias para a gente", revelou.

Michel se junta a Edson Cariús entre os primeiros reforços do clube cearense para 2020. Na manhã deste domingo, o volante treinou com o restante do elenco no CT Ribamar Bezerra. Michel se junta a Edson Cariús e Mariano Vázquez entre os primeiros reforços do clube cearense para 2020.