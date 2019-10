Messi volta à seleção argentina para amistosos com Brasil e Uruguai

O astro Lionel Messi foi convocado pela seleção argentina para os amistosos de novembro contra Brasil e Uruguai, com o fim da sanção de três meses que havia sido imposta pela Conmebol, informou no Twitter a Associação do Futebol Argentino (AFA).

Messi, punido devido às críticas que fez à Conmebol durante a última Copa América, figura na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni para as partidas que serão disputadas no dia 15 de novembro em Riad, na Arábia Saudita, contra o Brasil, e no dia 19 de novembro em Tel Aviv, em Israel, contra o Uruguai.

Outro destaque que também volta à albiceleste é o atacante e artilheiro do Manchester City, Sergio Kun Agüero, ausente na convocação anterior.

A sanção a Messi incluiu uma multa de 50.000 dólares e o impediu de disputar os amistosos de setembro contra Chile (0-0) e México (vitória albiceleste por 4 a 0), assim como os duelos de outubro contra Alemanha (2-2) e Equador (goleada da Argentina por 6 a 1).

O capitão da albiceleste fez duras críticas ao equatoriano Roddy Zambrano, o árbitro do jogo em que o Brasil derrotou a Argentina nas semifinais da Copa América por 2 a 0 e acusou a Conmebol de favorecer o time anfitrião.

Em outubro, a Conmebol havia rejeitado um recurso de apelação da AFA e manteve a sanção contra o astro do Barcelona, que expira no dia 3 de novembro.