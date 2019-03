Messi será titular em sua volta à seleção argentina

Lionel Messi será titular no amistoso contra a Venezuela, nesta sexta-feira (22), em Madri, na primeira partida do atacante com a seleção da Argentina desde a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia diante da França, anunciou o técnico Lionel Scaloni, nesta quinta (21).

"É uma grande alegria para mim e para todos tê-lo de volta. Agora, temos que tentar colocar em campo uma equipe para jogar com ele e que lhe permita jogar seu melhor futebol", afirmou Scaloni em coletiva de imprensa.

O técnico argentino, que substituiu interinamente Jorge Sampaoli após o fracasso na Copa, adiantou que Messi será titular no ataque ao lado de Lautaro Martínez e Gonzalo Martínez.

Nesses oito meses de ausência, Messi deixou de jogar em seis partidas pela Argentina, mas muitos especialistas acreditam que o craque segue sendo o pilar da equipe que jogará a Copa América do Brasil, realizada entre 14 de junho e 7 de julho.

Após enfrentar a Venezuela, a Argentina viaja a Tânger para medir forças com Marrocos, na próxima terça-feira (26).