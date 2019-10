Messi nega problemas no Barcelona após vitória sobre a Inter

Capitão do Barcelona, Lionel Messi negou qualquer tipo de problema entre o elenco e a diretoria do clube, nem entre ele e seu companheiro francês Antoine Giezmann, após a vitória do Barça sobre a Inter de Milão, nesta quarta-feira (2), pela Liga dos Campeões (2-1).

"Estamos bem. O importante é falar da vitória de hoje e contra o Getafe", respondeu Messi ao ser perguntado sobre o suposto confronto entre os jogadores e a diretoria após recentes declarações do zagueiro central Gerard Piqué em que acusou os dirigentes do clube de vazar informações à imprensa para atacar os jogadores.

Perguntado especificamente sobre sua relação com Griezmann, Messi garantiu que "obviamente, não temos nenhum problema, vamos nos soltando".

Griezmann havia afirmado na terça-feira que era "difícil" se relacionar com Messi já que o argentino "não fala muito".

"Há boas relações com todos, o elenco está unido, estávamos conscientes do momento que estávamos passando, que não era o melhor. E precisávamos desta vitória para desencantar e a partir de agora vamos para cima", afirmou Messi.

"Precisávamos vencer, é um grupo complicado, a primeira partida (contra o Borussia) empatamos. Ganhar em casa é importantíssimo para conseguir o objetivo de avançar como primeiros" do grupo, garantiu Messi na zona mista após o jogo.

"Foi difícil porque a Inter é uma equipe muito forte, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo entramos melhor, a pressão foi mais ordenada, com mais cabeça. Começamos a administrar o jogo", explicou o astro argentino.

"É difícil porque a Inter coloca jogadores atrás. Tentamos o tempo todo e por sorte vieram os gols e a vitória que era muito importante", acrescentou o capitão 'azulgraná', que nesta quarta-feira formou o trio de ataque com Griezmann e Luis Suárez, para quem deu o passe do segundo gol.

Messi jogou nesta quarta sua primeira partida completa da temporada, depois de praticamente emendar duas lesões.

"Foram os primeiros 90 minutos que pude completar e a verdade é que estou feliz por terminar bem. Estou cansado, com falta de ritmo, mas assim como toda a equipe, na medida em que os jogos forrem passando, vou me soltando mais", concluiu.