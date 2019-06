Messi marca, Argentina empata com Paraguai e segue na lanterna do grupo

Messi até marcou, de pênalti, mas não foi nesta quarta-feira (19) que a Argentina conseguiu sua primeira vitória na Copa América. Contra o Paraguai, no Mineirão, a seleção argentina ficou no 1 a 1. O gol paraguaio foi marcado por Sánchez, no primeiro tempo.



Messi conseguiu o empate após lance que teve bola no travessão, grande defesa do goleiro Gatito Fernandes e terminou em penalidade máxima após o árbitro rever o lance no árbitro de vídeo e marcar toque de mão dentro da área.Derlis Gonzáles ainda perdeu um pênalti, sofrido por ele mesmo, quando o jogo já estava 1 a 1.



As duas equipes seguem sem vencer na competição: os argentinos somam seu primeiro ponto, mas seguem na lanterna do Grupo B, enquanto os paraguaios estão no segundo lugar, com dois.



Mais cedo nesta quarta, a Colômbia, líder, venceu o Qatar no Morumbi por 1 a 0 e se tornou a primeira seleção a garantir vaga nas quartas de final.