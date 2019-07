"Messi é a imagem do futebol", diz Griezmann

O atacante francês Antoine Griezmann, recém-contratado pelo Barcelona, afirmou que o astro argentino Lionel Messi "é a imagem do futebol", em entrevista ao canal do clube catalão.

"Para mim ele é o número 1, é como LeBron (James) no basquete, por exemplo, LeBron é a imagem do basquete, da NBA, e Messi para mim é a imagem do futebol", afirmou Griezmann.

Para o francês, o camisa 10 do Barça "tem algo distinto dos outros, algo que só se vê a cada 30 anos ou mais".

Griezmann, campeão do mundo com a França no ano passado, se mostrou convencido de que "todas as equipes são diferentes do Barça a nível de jogo".

"Com certeza vamos nos divertir tanto dentro como fora do campo e venho para isso, para ajudar no que puder dentro e fora de campo", completou o jogador.

O atacante começou a treinar com a nova equipe na segunda-feira, após o Barcelona pagar os 120 milhões de euros da multa rescisória de Griezmann com o Atlético de Madrid.

"Estou ansioso para jogar diante de minha nova torcida, acho que já me conhecem, sou alguém que deixa tudo em campo e tenho certeza que vamos desfrutar juntos", concluiu.

Griezmann viajará no próximo sábado com o Barcelona ao Japão, onde o clube disputará dois amistosos contra o Chelsea, em 23 de julho, e contra o Vissel Kobe de Andrés Iniesta, quatro dias depois.