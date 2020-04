Mesmo sem jogos, Fortaleza registra forte crescimento no número de sócios

A relação da torcida do Fortaleza com o clube é sinônimo de paixão e comprometimento, como mostrado em 2019. Nesta quinta-feira (2), os dados divulgados pela assessoria tricolor reiteram o bom relacionamento entre as duas partes com um aumento de 20% no número de sócios-torcedores do Leão do Pici em meio à paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus.

No total, foram 2,937 adesões ao plano somente em março, quando a pausa no futebol iniciou em território brasileiro. Os números refletem os resultados da promoção realizada em março voltada para as mulheres, que deu 50% de desconto na adesão delas aos planos de sócio e foi encerrada no último dia 31.

Embora os números não sejam os esperados pelo departamento responsável, são motivo de comemoração diante da pausa ocasionada pela crise sanitária, como observa Gigliani Maia, gestor do sócio torcedor do Fortaleza.

Mesmo não atingindo o esperado, os números foram expressivos, a torcida chegou junto. Gostaria de agradecer, de coração. Nesse momento tão delicado, o clube tem se caracterizado pela acessibilidade a todos, funcionários, torcedores, sócios e não sócios, enfim, à sociedade em geral. Acho que isso volta de alguma forma, com esse apoio da nossa torcida, isso nos dá a certeza que momentos especiais virão em breve”, analisa Gigliani.

O Tricolor de Aço está no Top-10 do ranking nacional de sócios, com 33,691 ao todo.