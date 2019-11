Mesmo com oito pendurados, Adilson Batista garante que não vai poupar ninguém contra o Inter

Em semana de Clássico-Rei, é difícil que os torcedores pensem em algo que não seja o confronto contra o maior rival. Sobretudo pela importância que a partida do próximo domingo (10) terá para ambos no Campeonato Brasileiro. Porém, antes, o Ceará enfrentará o Internacional, e apesar da grande quantidade de jogadores pendurados, o técnico Adilson Batista garante que não vai poupar ninguém.

Ao todo, o Alvinegro tem oito atletas com dois cartões amarelos e que, se forem advertidos no jogo contra o Colorado, ficarão suspensos para enfrentar o Fortaleza. É o caso do goleiro Diogo Silva, do zagueiro Luiz Otávio, dos volantes William Oliveira e Pedro Ken, dos meias Felipe Baxola e Lima, além dos atacantes Bergson e Felippe Cardoso.

"Eu preciso pensar jogo a jogo. Tenho respeito com o clássico, sei da importância, mas temos que pensar no adversário difícil que temos pela frente que é o Internacional. Campeão do mundo, bicampeão da libertadores, um treinador que nos conhece, que é o Zé Ricardo, que tem bons jogadores. A gente vai enfrentar uma grande agremiação e não dá pra eu pensar nisso (poupar jogadores)", garantiu o comandante do Vovô.

Adilson falou ainda qual a estratégia necessária para pontuar diante do time gaúcho.

"Precisamos jogar futebol, ter inteligência, os devidos cuidados...explorar os lados, ou determinado jogador. É um jogo difícil, mas é possível (a vitória). Eu sempre acredito e sempre passo confiança para que a gente faça um jogo perfeito".