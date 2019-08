Mesmo com Adalberto, Fortaleza vai contratar outro zagueiro para a Série A

Não é novidade que o Fortaleza busca reforços para o sistema defensivo desde o início da temporada. Na última segunda-feira (19), o clube anunciou a contratação de Adalberto, que estava no ABC-RN. Porém, mesmo com a chegada do defensor, de 31 anos, o Tricolor vai contratar outro zagueiro para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que este novo reforço deve ser anunciado oficialmente ainda nesta semana.

A contratação de Adalberto se deu por uma oportunidade de mercado. Com a lesão de Roger Carvalho, a diretoria tinha pressa para acertar com um defensor, tendo em vista que Juan Quintero e Nathan Ribeiro são os únicos zagueiros de ofício restantes. Além deles, o volante Derley também tem atuado na zaga, mas de forma improvisada.

Suprindo rapidamente uma lacuna que havia no elenco, a diretoria do Fortaleza segue no mercado agora em busca de um nome de maior peso, que possa chegar com status de titular para o restante da temporada.

Outros fatores também pesaram para a aquisição do jogador. Adalberto estava em atividade, já que o ABC disputa a Série C do Brasileiro - foi rebaixado na última rodada.

Além disso, como esteve no clube em 2018, conhece boa parte da estrutura e do elenco, o que deve facilitar adaptação e entrosamento. Na temporada passada, ele atuou em 19 jogos com a camisa tricolor e fez parte do grupo campeão da Série B do Brasileiro.

A previsão é que Adalberto desembarque na capital cearense o mais rápido possível para se juntar ao grupo leonino e que ele seja regularizado até sexta-feira (23) para estar à disposição de Zé Ricardo para a partida contra o Santos, às 16 horas do próximo domingo (25), na Vila Belmiro.