Melhor zagueira do mundo esquece prêmio da Fifa em trem

A francesa Wendie Renard foi escolhida pela Fifa para a seleção de melhores jogadoras do mundo em 2019. A zagueira defendeu a seleção da França na Copa do Mundo feminina e ganhou o troféu "The Best" como melhor defensora do ano, mas esqueceu a premiação no trem.

No trajeto de Paris para Lyon na última quinta-feira (2), Renard esqueceu no veículo uma mala de mão que tinha todos os troféus que conquistou na última temporada. "Eu só percebi quando cheguei em casa", escreveu no Twitter, onde relatou todo o ocorrido.

A jogadora do Lyon voltou à estação imediatamente e reencontrou a mala na recepção, mas o troféu "The Best" não estava mais dentro da bolsa. Agora, Renard pede para que a companhia de trens (SNCF) e a equipe de funcionários da estação a ajudem a encontrar o prêmio.