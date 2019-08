"Melhor momento da minha carreira", fala Diogo Silva sobre fase com a camisa do Ceará

Prestes a receber a Chapecoense neste sábado (10), pela 14ª rodada do Brasileirão, o Ceará está em momento positivo depois de derrotar o rival Fortaleza por 2 a 1. Para o goleiro Diogo Silva, a fase do time anda junto com seu desempenho particular: ambos em ascensão. "Não é só o meu melhor momento com a camisa do Ceará, mas da minha carreira", falou o atleta alvinegro em coletiva nesta quarta-feira (7).

Diogo é um dos destaques do Vovô e do Brasileirão neste ano, sendo o goleiro com mais defesas no Campeonato, ao lado de Jordi, do CSA. Aos 10 minutos do segundo tempo do Clássico-Rei, o arqueiro garantiu a vitória alvinegra ao bloquear chute à queima-roupa de André Luis. No lance, Diogo afirma que escorregou, mas que isso o salvou no lance. "Ainda bem que escorreguei. Talvez se eu não tivesse, não sei se teria chegado antes dele. Quando a gente faz uma defesa dessas, é um gol", declarou o jogador.

A equipe de Chapecó, em 17ª na tabela do Brasileiro, está a 7 pontos do Alvinegro de Porangabuçu, que ocupa a 11ª posição. Contra o Ceará, o time do técnico interino Emerson Cris terá o desfalque de seu artilheiro, Everaldo. Apesar disso, Diogo Silva pede foco total para manter o bom momento.

"Sabemos que pode ser um jogo mais difícil que o Clássico. A vitória pode nos dar um salto grande na tabela. O que a gente quer é nem passar perto de sofrer na competição. Vamos com muita concentração e humildade para poder vencer", disse o goleiro do Vovô.

O confronto ocorre às 17h deste sábado (10), na Arena Castelão.