Melhor do mundo no futsal, cearense Amandinha realiza cirurgia de emergência e passa bem

Meio a pandemia do coronavírus, a cearense Amandinha, melhor jogadora de futsal do mundo, passou por um susto. Nada relacionado ao vírus Covid-19. Ela teve de se submeter a cirurgia de emergência por causa do rompimento de um cisto no ovário, que provocou uma hemorragia. Agora, ela já está bem.

A informação foi divulgada pelo time que Amandinha defende desde 2017, o Leõas da Serra, de Lages/SC, e repostada pela própria atleta em sua rede social. Na postagem, há uma explicação da situação.

"A causa do procedimento foi o rompimento de um cisto no ovário, que provocou uma hemorragia. Na cirurgia foi descoberto um outro cisto, e ambos foram retirados. Agradecemos aos médicos e enfermeiros da UPA, ao doutor Heron Anderson de Souza que fez a cirurgia e a todos da clínica Ana Carolina que auxiliaram neste momento", diz a publicação, que complementa.

"Amandinha está bem, em recuperação e agradecida pelas manifestações de carinho e pelas orações. Está tudo sob controle. Cuidem-se todos e respeitem as normas para passarmos por essa pandemia. Vamos em frente!"

Recentemente, em março de 2020, Amandinha foi eleita pela 6ª vez seguida a melhor jogadora de futsal do mundo.

Nascida no Conjunto Ceará, em Fortaleza, Amandinha deixou a capital cearense ainda na adolescência para atuar no Barateiro Futsal. Foi pela equipe de Brusque-SC que a ala chegou à seleção, alcançando o status de melhor do mundo pela primeira vez, em 2014. Desde então, ninguém foi capaz de tomar seu posto. Aos 25 anos, ela é recordista com maior número de vitórias desde que a premiação feminina teve início, em 2007.