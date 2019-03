Melhor do mundo, Modric elogia Vinícius Júnior no Real Madrid

A duas derrotas em sequência do Real Madrid para o Barcelona não abalaram o prestígio de Vinícius Júnior. Jogador eleito o melhor do mundo em 2018, Luka Modric não economizou elogios ao atacante brasileiro e disse que ele mudou a cara do time nos últimos jogos.

"Vinícius nos deu velocidade e rapidez, algo diferente que nos faltava. Ele ainda é jovem, mas mostrou que tem um enorme talento e muita vontade. Ele é um menino maravilhoso e nós estamos aqui para ajudá-lo a crescer ainda mais", declarou o croata.

O jogo de volta entre Real Madrid e Ajax acontece no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília) Foto: reprodução/Twitter

O elogio foi um momento de leveza dentro de uma entrevista marcada pela tensão. Eliminado na Copa do Rei e 12 pontos atrás do rival catalão no Campeonato Espanhol, o clube tem como único título viável na temporada a Liga dos Campeões. Por isso, o jogo contra o Ajax, nesta terça-feira (5), pelas oitavas de final, é considerado chave pelos jogadores. O time espanhol venceu por 2 a 1 na Holanda.

"Para nós, um jogo da Liga dos Campeões é sempre muito importante, especialmente contra um time muito bom, jovem e ambicioso. Este jogo é fundamental, queremos estar nas quartas de final, não será fácil, mas estamos preparados e vamos jogar um grande jogo", analisou.

A partida entre Real Madrid e Ajax acontece no Santiago Bernabéu, na Espanha. O jogo está previsto para às 17h (horário de Brasília).