Melhor do mundo, Amandinha fala sobre jogar no Ceará: "Seria uma honra"'

Eleita pelo 6º ano seguido a melhor atleta de futsal do mundo, a ala Amandinha participou de um live nas redes sociais do Ceará nesta quinta-feira (2). Torcedora do clube, a atleta de 24 anos se declarou ao Vovô e respondeu sobre a possibilidade de atuar no time alvinegro no futuro.

"O coração estremece, nada como representar o clube do coração. Eu ficaria muito feliz, dar um acesso, estar entre os grandes do país, mas eu conquistei estabilidade grande no futsal, sou muito feliz, mas seria uma honra defender o time do coração. Muita gente queria até que eu jogasse no time de futebol masculino", brincou.

Para alcançar o sonho de se tornar profissional, Amandinha deixou o solo alencarino muito cedo e se mudou para Santa Catarina, onde conquistou todos os títulos da modalidade atuando pelo Brusque-SC e o Leoas da Serra-SC, equipe atual. Há 10 anos longe, relembrou os momentos de presença no estádio para assistir ao Ceará.

"Eu ia para o estádio desde pequena, quem fez eu me tornar apaixonada pelo Ceará foi o meu pai. Sempre fui para o estádio, muitas alegrias e tristeza. Tive o prazer de conhecer o Ricardinho, um grande ídolo, mas me recordo muito do Geraldo, Aleluia, Vinicius, Moto, lembro do Jorge Henrique, tem muita gente que fez parte do Vozão que eu pude acompanhar de perto", declarou.

A diretoria do Ceará tem investido em outras modalidades para fortalecer a marca do clube. No futsal, no entanto, ainda não há um time feminino - o time foi campeão no masculino em 2019. Já no futebol, além do time principal, o Vovô montou uma equipe de mulheres que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Confira outros pontos da entrevista

Sonho na carreira

"Desde quando sai, tinha o objetivo no coração que era ser feliz e me divertir sendo profissional, nunca pensei em jogar apenas por dinheiro, sempre tive meu objetivo de ser feliz. Durante esses 10 anos, sempre tomei as decisões corretas, com altos e baixos, porém muito aprendizado, crescimento, e sou campeã de tudo na modalidade. O meu objetivo é sempre fazer tudo com muito prazer e amor".

Esporte e Faculdade

"Sempre falo que o esporte é maravilhoso, tem inúmeras oportunidades, mas sempre o coloquei no mesmo patamar do estudo. Tive foco, metas para conquistar os dois. E fui para a faculdade, não foi fácil me formar, mas consegui".

Distância da Família

"Esse ano pude trazer eles para mais perto. Trabalhar aqui no Sul é diferente, a qualidade de vida é outra. Tenho certeza que estão felizes, foi uma realização minha e deles".

Futsal no Ceará

"Fiquei muito feliz em saber que o Ceará voltou com o futsal porque acredito que é um grande formador para o campo. Não que tenham que jogar apenas para isso, mas o futsal é mais rápido, dinâmico, tem mais noção de espaço, velocidade de pensamento. Esses pequenos podem se tornar os futuros ídolos do Vozão, craques iniciaram no futsal: Messi, Ronaldinho e Iniesta".