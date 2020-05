Meia português do Sporting é oferecido ao Fortaleza

Com a paralisação do futebol há mais de 60 dias, por conta da pandemia do coronavírus, o Fortaleza não tem realizado novas contratações. Mesmo assim, segue monitorando o mercado. E uma oportunidade surgiu ao Tricolor. O meia Bruno Paz, português, atualmente no Sporting, foi oferecido ao Leão do Pici.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta foi oferecido para análise e a diretoria leonina ainda avaliará a situação, mas não foi realizada nenhuma proposta e nem qualquer sinalização de interesse concreto.

O contato aconteceu através de Marcos Braz, empresário do jogador, que é também agente do zagueiro colombiano Juan Quintero, atleta importante no elenco do Fortaleza.

Bruno Paz tem 22 anos e está no Sporting-POR, onde atua desde as categorias de base. Ele foi promovido recentemente ao grupo profissional e realizou oito jogos nesta temporada.

Segundo o jornal português "A Bola", outros três clubes ingleses têm interesse no jogador: Reading, Nothingham Forest e Brentford.