Meia Nenê Bonilha é regularizado e fica à disposição do Fortaleza

Depois de uma novela que se arrastou por alguns dias, o Fortaleza finalmente pode contar com mais um reforço para o setor de meio campo. Nenê Bonilha conseguiu resolver situação de transferência e foi regularizado pelo Tricolor de Aço para o Brasileiro da Série A.

O antigo clube do atleta, o mexicano Tiburones Rojos, de Veracruz, não havia liberado a transferência do jogador para o Fortaleza. Segundo o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula, o problema se dava por conta de um desacerto financeiro entre o clube o atleta.

Nenê Bonilha já pode ser relacionado para o jogo contra o Internacional, neste sábado (17), às 17hs, na Arena Castelão. O time do técnico Zé Ricardo realizou o último treinamento coletivo para encarar o time gaúcho.