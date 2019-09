Meia Matheus Vargas é regularizado pelo Fortaleza e pode estrear contra o Bahia

O técnico Zé Ricardo ganhou mais uma opção para o setor de armação do Fortaleza. O meia Matheus Vargas foi regularizado e está à disposição para estrear já na partida contra o Bahia, às 16 horas deste dommingo (15), na Arena Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Recém-contratado, o meia, de 23 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (13). O Diário do Nordeste apurou que ele deverá viajar com a delegação para Salvador.

Como estava em atividade pela Ponte Preta, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, a condição física não será um problema para que o novo reforço entre em campo o mais rápido possível.

"Como vinha jogando na Ponte Preta, meu nível técnico está muito bom, então basta a coisas estarem prontas que vou estar preparado. Quando tiver chance, espero fazer o meu melhor futebol e conseguir o espaço", disse o novo candidato a camisa 10 em sua apresentação.

Na ocasião, Vargas falou ainda sobre a adaptação no novo clube, a torcida tricolor e a disputa pela titularidade com Mariano Vázquez.