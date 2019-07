Meia Flores se diz recuperado de lesão para enfrentar o Brasil na final

Autor do primeiro gol na semifinal diante do Chile, o meia peruano Edison Flores acabou deixando o gramado da Arena do Grêmio no decorrer da partida após sentir uma lesão, mas neste sábado o jogador garantiu que está pronto para encarar o Brasil, na final da Copa América, neste domingo, no Maracanã. O jogador é um dos principais nomes da equipe de Ricardo Gareca.

"Estou bem, foi uma lesão que não me permitiu continuar contra o Chile, mas estou recuperado e espero dar o melhor amanhã [domingo]", disse o meia Flores neste sábado, em entrevista coletiva no Maracanã. "Me sinto bem, recuperado e com vontade de jogar."

O meia declarou que todo o grupo de jogadores está confiante em um bom resultado diante do Brasil. "Tomamos isso como um jogo muito importante. É uma final, é preciso dar o melhor de cada, como é nosso costume", considerou Flores. "Trabalhamos muito e vamos buscar os erros do Brasil. Temos que aproveitar qualquer chance de gol."

O jogador também elogiou o atacante Paolo Guerrero, considerado o principal jogador da seleção e autor de dois gols na Copa América. "Paolo é, para nós, para todo o Peru e para a equipe em si, uma figura importante. Ele é de nível mundial. Tentamos aproveitá-lo ao máximo, copiar suas virtudes. É um jogador humilde e com uma liderança que é muito boa para nós", enalteceu Flores.