Meia do Confiança/SE é oferecido ao Ceará; Vovô nega acerto

O meia Ítalo, um dos destaques na campanha de acesso do Confiança/SE à Série B, foi oferecido ao Ceará nesta semana. Com contrato próximo do fim, o jogador chegaria para a disputa do Brasileirão sem custos. O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que a diretoria alvinegra analisou a proposta, mas não tem interesse na contratação.

Natural de Aracaju, em Sergipe, o atleta participou de 35 partidas e marcou três gols na temporada, entre 3ª divisão, Copa do Nordeste e Campeonato Sergipano. Ítalo atuou, inclusive, no empate contra o Ferroviário em 2 a 2, no estádio Presidente Vargas (PV), que eliminou o time coral da Terceirona.

Revelado nas categorias de base do Bahia, o jogador soma passagens por Santa Rita/AL, Joinville/SC e América/RN. Como defendia o time catarinense em 2014, apresenta o título da Série B no currículo.

Caso não haja nenhuma reviravolta na negociação, Ítalo deve estar em campo pelo Confiança/SE no sábado (14). A equipe encara o Sampaio, às 17 horas, no estádio Batistão, pelo jogo de ida da semifinal da Série C - Juventude e Náutico disputam o outro chaveamento.

Já o Ceará entra em campo no sábado (14), às 21 horas, contra o Botafogo, pela 19ª rodada da Série A. Na tabela, o Vovô é o 12ª, com 21 pontos.

Olho no Confiança/SE

Cotado para a Seleção Brasileira, Everson defendeu o Confiança/SE antes de se destacar no Ceará Foto: reprodução

A delegação do Confiança/SE tem servido como celeiro para grandes nomes do Ceará. Com uma boa relação entre as diretoras, o Vovô costuma apostar em peças do time que possam render frutos em temporadas futuras.

Os exemplos mais recentes são o goleiro Everson e o volante Richardson. A dupla foi anunciada como reforço em 2015 após se destacar pelo clube sergipano na Série C. Posteriomente, os jogadores se tornaram ídolos no Alvinegro de Porangabuçu e foram negociados por R$ 4 milhões (Santos) e R$ 5 milhões (Kashiwa Reysol-JAP), respectivamente. Nos acordos, o Ceará ainda manteve 20% dos valores econômicos dos atletas e vai faturar com uma possível venda.

No atual elenco, o Vovô tem apenas o zagueiro Valdo como ex-jogador do Confiança/SE. Com contrato até 2020, o defensor chegou ao Vovô em 2016 e tem sido peça chave na Série A do Brasileiro.