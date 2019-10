Medina é eliminado na etapa de Peniche, em Portugal e se complica em briga pelo título Mundial

A briga pelo título do Mundial de Surfe está acirrada. Isso porque hoje (20) o brasileiro Gabriel Medina perdeu para o compatriota Caio Ibelli nas oitavas de final e deu adeus à etapa de Peniche, em Portugal.

Medina foi eliminado após cometer uma interferência em uma onda que seria de Ibelli. O bicampeão mundial já não tinha mais chances de conquistar o título de forma antecipada, já que Filipe Toledo e Jordy Smith chegaram às quartas.

Com a queda, Medina ficou com 3,700 pontos. Enquanto isso, Filipe, Jordy e Ítalo Ferreira já garantiram 4,745. Agora, é possível que Medina deixe Portugal em quarto lugar. Isso aconteceria se Ítalo Ferreira for campeão, Jordy Smith terminar em segundo e Filipe Toledo ir à semifinal.

Veja como estava o ranking antes da etapa de Peniche:

Medina 48,015

Filipe Toledo 45,730

Jordy Smith 43,515

Italo Ferreira 42,400