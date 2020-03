MC Livinho desiste de carreira como jogador de futebol antes de sua apresentação oficial no Audax

Anunciado como novo reforço do Gremio Osasco Audax nesta segunda-feira (9), o cantor de funk MC Livinho cancelou sua coletiva de apresentação no clube paulista, que ocorreria nesta terça-feira (10). O artista, inclusive, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A contratação seria para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

O clube emitiu uma nota de esclarecimento após o cancelamento da entrevista, duas horas de seu início, explicando o ocorrido e a situação do seu agora ex-jogador.

Confira a íntegra da nota abaixo

"O Grêmio Osasco Audax vem a público esclarecer o imbróglio gerado pela contratação do MC Livinho como jogador profissional do Audax. Primeiramente, informamos OFICIALMENTE, que de forma unilateral, a gerência de carreira musical do cantor rompeu o acordo firmado com o Grêmio Osasco Audax. Portanto, o mesmo será desligado do nosso corpo de prestadores de serviço e não representará a equipe em campo.

No dia 02 de Março, MC Livinho, conhecido pelo nome de batismo como Oliver Decesary Santos firmou CONTRATO ESPECIAL DE TRABALHO DESPORTIVO com o Audax, vigência fixada entre 02/03/2020 a 31/05/2020, inclusive aparecendo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como atleta profissional do clube. Para tanto, devido interesse da mídia, o Audax agendou evento com a Imprensa para Apresentação Oficial do jogador. Uma vez autorizada pela Assessoria de Livinho, o evento foi confirmado, sendo cancelado posteriormente, com duas horas de antecedência sem maiores justificativas.

O Grêmio Osasco Audax foi informado que o MC Livinho foi impedido de seguir seu sonho de se tornar jogador, por conflito de agenda entre seus dois caminhos profissionais.

O Clube lamenta os transtornos gerados pelo desencontro de informações e está disposto a colaborar para maiores esclarecimentos. Agradecemos o montante de pessoas que passaram a conhecer nossa marca e nosso trabalho e os convidamos a continuar seguindo o Audax.

Sem mais,

Assessoria de Imprensa"

O cantor de 25 anos sonhava em ser jogador de futebol quando criança, mas rompeu o contrato com a equipe por conflito de agendas com sua carreira artística.