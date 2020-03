Mbappé marca hat-trick e lidera goleada do PSG sobre o Lyon

O Paris Saint-Germain se classificou para a final da Copa da França ao golear o Lyon de virada por 5 a 1 fora de casa, nesta quarta-feira (4), no duelo das semifinais, com um hat-trick de Kylian Mbappé. Na final do torneio, em 25 de abril, no Stade de France, o PSG vai enfrentar Saint-Etienne ou Rennes, que jogam nesta quinta-feira (5), pela segunda semifinal.

Martin Terrier abriu o placar para o Lyon logo aos 11 minutos, mas a equipe da capital virou com os três gols de Kylian Mbappé, um pênalti convertido por Neymar e um gol do espanhol Pablo Sarabia.

O Lyon desabou após a jogada punida com a penalidade já que ficou com dez jogadores em campo devido ao toque de mão na área de seu zagueiro Fernando Marçal, ao disputar a bola com Edinson Cavani. O atacante uruguaio disputou seu jogo de número 300 com a camisa do Paris Saint-Germain.

O segundo gol de Mbappé (terceiro do PSG) foi espetacular: o jovem campeão mundial recuperou uma bola do Lyon em seu campo e avançou em velocidade até a área do Lyon, onde, após driblar o zagueiro Marcelo, chutou e marcou um golaço.

"Foi uma partida difícil, no nível da Liga dos Campeões. Fizemos um jogo sólido, sério e concentrado", disse o técnico do PSG, Thomas Tuchel. "O resultado foi merecido e fantástico. Cinco gols em Lyon é algo extraordinário. Nos dá muita confiança", disse o treinador alemão.

A equipe da capital, líder da Ligue 1 francesa, continua firme em todas as competições que disputa, embora na Liga dos Campeões tenha perdido por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final para o Borussia Dortmund e terá que virar esse placar no duelo de volta na próxima semana no Parque dos Príncipes.

Por sua vez, o Lyon ficou fora da final da Copa da França, mas tem daqui a um mês a chance de dar o troco no PSG, já que as duas equipes se reencontram no dia 4 de abril, na final da Copa da Liga Francesa.

A eliminação na 'Coupe' com uma goleada nesta quarta-feira diminuiu a euforia do Lyon, depois de duas importantes vitórias na semana passada: 1 a 0 contra a Juventus na ida das oitavas Liga dos Campeões e 2 a 0 no dérbi no Campeonato Francês contra o Saint-Etienne.