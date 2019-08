Mbappé desfalcará PSG por um mês; Cavani fica de fora por três semanas

Astro do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Toulouse (4-0) no domingo (25), ficará longe dos gramados por um mês, enquanto o companheiro de ataque Edinson Cavani, com problemas no quadril, será desfalque por três semanas, confirmou o clube parisiense nesta segunda-feira (27).

Devido à lesão, Mbappé não jogará as próximas duas partidas da seleção francesa, em 7 e 10 de setembro contra Albânia e Andorra, respectivamente, pelas eliminatórias para a Eurocopa-2020, e a estreia do PSG na Liga dos Campeões, em 17 ou 18 de setembro. Já Cavani tem chances de entrar em campo na competição continental.

Sem dois de seus principais jogadores, o técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel contará com uma linha de ataque enfraquecida para o duelo desta sexta-feira (30) contra o Metz pelo Campeonato Francês. Embora tenha condições de jogo, o brasileiro Neymar seguirá afastado da equipe até que sua situação contratual seja resolvida.

Se permanecer em Paris, Neymar deverá cumprir três jogos de suspensão na Liga dos Campeões por ter insultado nas redes sociais os árbitros do duelo entre PSG e Manchester United disputado em 6 de março, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.