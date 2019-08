Mayra Aguiar conquista bronze no Japão, sua 6ª medalha em mundiais

A judoca brasileira Mayra Aguiar, 27, conquistou nesta sexta-feira (30) a medalha de bronze na categoria até 78 kg no Mundial do Japão, realizado em Tóquio. A gaúcha, bicampeã mundial (2014 e 2017), duas vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos (2012 e 2016) e atual líder do ranking, venceu três lutas para chegar às semifinais, quando parou diante da francesa Madeleine Malonga 25. Sua algoz acabou com a medalha de ouro ao derrotar a judoca da casa Shori Hamada.

Na disputa do bronze, Mayra voltou a se impor e derrotou rapidamente a portuguesa Patricia Sampaio para conquistar sua sexta medalha individual em campeonatos mundiais e se isolar como maior medalhista do país nessa competição. Ela tem também uma láurea por equipes.

O bronze de Mayra é a segunda conquista brasileira neste Mundial. Na terça (27), Rafaela Silva também levou o bronze, na categoria até 57 kg. Neste sábado (31), os pesados Rafael Silva, David Moura, Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza entram em ação com chances de medalha. No domingo (1º), a competição por equipes mistas encerra a competição no Budokan, considerado o templo da modalidade no Japão.