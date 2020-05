Mauro Carmélio sobre retorno do Campeonato Cearense: "Será concluído em data marcada pela FCF"

O Campeonato Cearense de 2020 será concluído em campo, garante a Federação Cearense de Futebol (FCF). Mesmo com a ampliação do decreto estadual para o dia 20 de maio, com suspensão de serviços não essenciais, o presidente da entidade, Mauro Carmélio, afirmou que uma nova data de retorno do torneio será definida.

"O Cearense Série A será concluído em data marcada pela FCF e estabelecida somente de acordo com as normas emanadas do Governo do Estado do Ceará e autoridades médicas competentes”, afirmou.

O Ministério da Saúde concedeu sinal verde para o retorno dos jogos, após validação de protocolo de segurança da CBF, mas a decisão final é dos Estados. No Ceará há o consenso de que as partidas devem ocorrer apenas com baixo risco para jogadores e funcionários dos clubes.

No aguardo de autorização para retorno dos treinos, Ceará e Fortaleza se preparam com a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes de covid-19. Os times iniciaram modalidades de atividade à distância para condicionar os elencos após o fim das férias, encerradas no dia 1º de março.

O Campeonato Cearense foi paralisado na 6ª rodada, com sete jogos pendentes para encerramento da 2ª fase. O Ferroviário é o líder, com 13 pontos, seguido por Fortaleza (12), Ceará (11), e o Guarany de Sobral (10), que completa o G-4. Pelo regulamento, quatro avançam às semifinais para duelo único. A finalíssima é decidida em confronto de ida e volta.