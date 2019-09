Matheus Vargas: saiba como foi a estreia do novo camisa 10 do Fortaleza

Foram apenas 18 minutos. Com a camisa 10, Matheus Vargas estreou no Fortaleza durante o empate com o Bahia em 1 a 1, domingo (15). Entrou no lugar de Osvaldo, centralizado, para organizar o meio-campo da equipe na Arena Fonte Nova.

O tempo foi curto, mas as credenciais estiveram apresentadas ao torcedor tricolor. Tendo características ofensivas, se posicionou bem e foi acionado no momento da transição entre defesa e ataque. O trunfo ficou com a consolidação tática do 4-3-3, em que o Leão teve dois atacantes abertos nas pontas e um centroavante com menos funções de marcação.

Sem conseguir espaço para finalizar, Vargas ainda sofreu duas faltas em puxadas de contra-ataque. Ao todo, totalizou também oito passes certos, com aproveitamento de 72%, e quatro lançamentos com êxito.

Voluntarioso, mostrou disposição no momento da recomposição. Em números, conseguiu um desarme e teve êxito em três divididas no solo.

"Estou muito feliz em poder estrear. Estava ansioso por esse momento, mas quando entrei em campo, isso foi embora e pude ajudar a equipe nesse ponto importante. Agora é focar no returno. Jogando dentro de casa, contamos com o apoio da nossa torcida para conquistar os três pontos", declarou.

O atleta, que assinou com o clube até 2021, é opção para o confronto com o Palmeiras no próximo domingo (22) contra o Palmeiras. O duelo ocorre na Arena Castelão, às 16 horas, em confronto que marca a abertura do 2º turno. Na tabela, o Leão é o 14ª, com 22 pontos, enquanto o Verdão está na vice-liderança, com 39.