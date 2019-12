Matheus Vargas deixa o Fortaleza e fecha com o Atlético/GO

O meia Matheus Vargas não faz mais parte do elenco do Fortaleza. Segundo o GloboEsporte.com, o Atlético/GO, que subiu para a 1ª divisão, é o novo destino do atleta, emprestado por um ano.

A reportagem informou que o atleta se apresenta na quinta-feira (2), quando o Dragão inicia a pré-temporada. Em contato com o Diário do Nordeste, o Leão confirmou sondagem, mas não a concretização da negociação.

Anunciado como reforço em setembro, Matheus Vargas tem contrato com o Fortaleza até junho de 2021. O time cearense também adquiriu 50% dos direitos do atleta.

Pelo Tricolor, o meia jogou somente duas vezes no Brasileirão, todas sob o comando de Zé Ricardo, entrando no 2º tempo contra o Bahia e contra o Athletico/PR. O jogador de 23 anos veio como destaque da Ponte Preta mas não foi aproveitado pelo técnico Rogério Ceni.