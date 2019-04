Matheus Matias deve rescindir com o Ceará e acertar com o Avaí

O atacante Matheus Matias deve deixar o Ceará e acertar com o Avaí, rival do Vovô na Série A. O atacante recebeu uma proposta do time de Florianópolis e deve rescindir o contrato amanhã o contrato de empréstimo com o Vovô, que iria até o fim de 2019. O empresário do jogador, Diogo Silva, confirmou a proposta do Avaí e o pedido de Geninho em contar com seu atleta.

O atleta de 20 anos pertence ao Corinthians foi emprestado ao Vozão após pedido de Lisca. Mas até o momento, ao disputar posição com Ricardo Bueno e Roger, ainda não emplacou uma sequência de jogos, atuando em apenas seis jogos no ano. e, um total de 301 minutos em campo.

São quatro partidas como titular e, com dois gols marcados, ambos contra o Floresta em jogo pela 2ª Fase no Castelão na goleada de 4 a 0. O último jogo de Matheus pelo Vovô, foi no empate contra o Barbalha por 1 a 1 no dia 24 de fevereiro.