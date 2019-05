Mateus Gonçalves vive expectativa por estreia no Ceará: "estou muito motivado"

O Ceará enfrenta o Atlético/MG no sábado (4), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e deve ter uma novidade entre os titulares: Mateus Gonçalves. Recém-chegado ao Vovô após passagem pelo Fluminense, o atacante revelou ansiedade para estreia no Alvinegro.

"A expectativa para a estreia é grande. Estou ansioso para poder entrar em campo e ajudar a equipe. Espero contribuir bastante e retribuir toda a confiança que me foi creditada. Estou muito motivado por defender essas cores alvinegras", declarou.

Anunciado como reforço no dia 25 de abril, o jogador embargou para Belo Horizonte com a delegação alvinegra, foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira, mas não entrou em campo no revés para o Cruzeiro. O atacante agradeceu ao carinho da comissão técnica durante a chegada ao clube.

"A recepção foi ótima. É um grupo muito humilde, receptivo. Gostei bastante. Fiquei muito feliz com a recepção que tive aqui no Ceará. Feliz por chegar e já ser relacionado. Fiquei muito contente. A expectativa para estreia está grande", finalizou.

O Ceará entra em campo contra o Atlético/MG, às 21h, na Arena Castelão. O Vovô ocupa a 5ª posição, com três pontos. Já o Galo é o vice-líder do certame com triunfos sobre Avaí e Vasco.