Mateus Gonçalves projeta grande Brasileiro para o Ceará: 'tem que pensar em Sul-americana'

Reforço do Ceará para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Mateus Gonçalves foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira (7), na sede do clube, e afirmou que a equipe não pode apenas pensar em permanecer na elite do futebol nacional, mas em algo a mais.

"Com elenco que estamos montando não podemos pensar somente em nos livrarmos da Série B. Claro que é o primeiro objetivo, mas pelo grupo que tem não pode pensar só em se livrar. Temos que pensar em Sul-americana, mais em cima", opinou o atacante.

Oriundo das categorias de base do Palmeiras, Mateus iniciou sua carreira profissional no futebol mexicano onde jogou por quatro anos. "O futebol mexicano é um pouco distinto daqui. É mais pesado, mais brigado, de mais contato. Nos quatro anos que fiquei no México fui muito feliz".

Apesar de ter estado no grupo que viajou até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, o camisa 94 do Vovô fez sua estreia na derrota por 2 a 1 para o Atlético/MG, no último sábado (4), na Arena Castelão. O jogador comemorou a semana inteira livre de jogos para poder trabalhar melhor com a equipe. "Ter uma semana de trabalho é bom para poder aprimorar. Cheguei no domingo (28) e já tive a viagem a Minas contra o Cruzeiro, dois dias depois tivemos o jogo contra o Atlético/MG. Apesar da ansidade (na estreia) que pode ter atrapalhado um pouco, foi bom para sentir a torcida".

Reconhecido pela sua velocidade e dribles, o atleta afirma ter como principal objetivo o Ceará na competição. "Eu jogo por fora, mas estou sempre chegando e fazendo gols. O que eu puder contrubuir com a equipe com gols e assistências vai ser importante".

Já de olho no jogo de sábado (11), o atacante pede atenção contra o Goiás. "Vai ser um jogo duro, mas vamos buscar o resultado. Estou bem fisicamente. Se o professor precisar, estou apto para jogar os 90 minutos.", finalizou.

Ceará e Goiás se encaram no próximo sábado (11), às 21h, pela quarta rodada da Série A, no Serra Dourada, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão.