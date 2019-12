Mateus Gonçalves lamenta empate no fim: "Banho de água fria"

Cinco partidas após a última vitória, enfim parecia que o Ceará iria encerrar a sequência de jogos sem vencer. Mas, em vacilo defensivo aos 48 da segunda etapa, o Vovô sofreu o gol de empate do Athletico-PR, neste sábado (30), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Autor do gol alvinegro, Mateus Gonçalves lamentou o resultado.

"Banho de água fria. Estávamos ali fechados...", disse o atacante, visivelmente abalado ao término da partida.

Tomando conta da partida, o Alvinegro de Porangabuçu abriu o placar aos 42 com Mateus Gonçalves. Em jogada de escanteio, a defesa se atrapalhou e Madson mandou para o fundo do barbante aos 48, acabando com a festa da torcida cearense.

O resultado fez o Vovô somar apenas um ponte e, agora com 38 e ainda na 16ª posição, precisa torcer pelo empate ou derrotado do Cruzeiro diante do Vasco, na próxima segunda-feira (2), para que não seja ultrapassado na tabela e vá para a zona de rebaixamento faltando apenas dois jogos para o fim do campeonato.

Sem tempo para lamentações, Mateus Gonçalves, que chegou ao quarto gol com a camisa alvinegra, já pensa no próxima adversário.

"Agora é trabalhar para o próximo jogo", afirmou o atleta.

O Ceará volta a jogar na próxima quarta-feira (4), às 19h30, na Arena Castelão, quando recebe o Corinthians pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.