Mateus Gonçalves lamenta chance perdida contra o Cruzeiro: "é frustrante"

Mais uma vez, o Ceará produziu muito e não converteu. No empate com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), a equipe fez 19 finalizações na Arena Castelão e desperdiçou todas. A principal chance veio aos 31 do 2º tempo, quando Mateus Gonçalves, sozinho, na grande área, mandou para fora. O atacante lamentou a oportunidade perdida.

"É frustrante, eu sou um cara que trabalho muito e treino muito finalização. Fico chateado, era uma bola que poderia dar os três pontos, mas já passou. Agora vamos focar no jogo com o Atlético-MG", relatou.

Mateus Gonçalves entrou em campo na etapa final, substituindo Felipe Silva. O atleta também protagonizou uma boa jogada na esquerda, que terminou em chute na trave de Galhardo. Sem vencer há sete jogos - tendo marcado em apenas uma - o Vovô ficou estagnado na 14ª posição, com 23 pontos, e pode ser ultrapassado no encerramento da 21ª rodada.

Galhardo foi bem acionado e conseguiu criar situações de gol para os companheiros, que perderam as chances Foto: Kid Júnior / SVM

"É muito fácil chegar aqui e transferir a responsabilidade. Temos que ter responsabilidade. Trabalhando forte vamos reverter isso. Daqui a pouco as coisas vão melhorar", declarou o atacante.

Sem tempo para descansar, o elenco se reapresenta na quinta-feira (26), às 15h30, no CT de Porangabuçu. O próximo duelo é domingo (29), diante do Atlético-MG, no Independência, às 19 horas.