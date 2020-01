Mateus Gonçalves é regularizado e pode estrear pelo Ceará contra o Ferroviário

O técnico Argel Fucks ganhou mais uma opção para montar o sistema ofensivo do Ceará. Nesta terça-feira (28), o atacante Mateus Gonçalves foi regularizado e está apto para atuar, podendo estrear já nesta quarta-feira (29), contra o Ferroviário, às 20 horas, no PV.

A partida será a primeira do Alvinegro no Estadual e marcará, para ambos, a abertura da 2ª fase da competição. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atacante tem boas chances de ser titular no Clássico da Paz.

Mateus Gonçalves foi uma das contratações milionárias que o Vovô realizou em 2019. Ao todo, o clube desembolsou cerca de R$ 2 milhões para adquirir 40% dos direitos econômicos do jogador.

A vontade de Mateus Gonçalves em permanecer no Alvinegro foi determinante para o desfecho positivo da renovação. Ele tinha propostas do exterior e também de outras equipes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2019, o "Raio" atuou em 24 partidas pelo Vovô, todas na Série A do Campeonato Brasileiro, e marcou quatro gols.